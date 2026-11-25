28 и 29 ноября в Тольятти при поддержке Федерации гребного спорта России на базе кроссфит-клуба «Black Rhino» планируется установление мирового рекорда по индор-гребле за 24 часа среди спортсменов 30-39 лет.

Участниками станут любители спорта из Самарской области, члены сборной России по гребному спорту, звезды телевидения, олимпийские чемпионы, победители всероссийских и международных соревнований. В том числе чемпион Олимпиады-2004, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Действующий рекорд установлен командой из Дании в 2025 году и составляет 456 737 метров, что эквивалентно скорости 500 метров за 1 минуту 34,58 секунды.

Фото: минспорта СО