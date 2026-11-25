В детских садах Самары воспитывается более 40 тысяч детей. Распределение вакантных мест происходит каждый месяц, заявления на перевод рассматриваются в общем порядке через автоматизированную систему. В период распределения свободных мест на 2026-2027 учебный год места были предоставлены сразу более чем 10 тысячам детей дошкольного возраста.



«Нам удалось значительно сократить очереди в детские сады Самары: ежемесячное распределение вакантных мест и работа с переводными заявлениями в порядке живой очереди позволяют быстрее предоставлять места детям. Доступность детских садов повышается не только за счет ежемесячного распределения вакантных мест и работы с переводными заявлениями, но и благодаря укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений в рамках национальных проектов. Только в октябре мы распределили 689 детей, а в ноябре — 573 ребенка, причем среди них 266 ребятишек в возрасте до трех лет, и эта планомерная работа продолжается», – сказала руководитель Департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.



Распределение в следующем месяце запланировано на 11 декабря. Уведомление о предоставлении места для ребенка родители (законные представители) получают на портале Госуслуг, а на Портале образовательных услуг Самарской области es.asurso.ru можно проверить свою очередность: электронное заявление переходит из статуса «Очередник» и «Ожидание направления» в статус «Направлен». Процедура проходит в автоматизированном порядке. Система учитывает в первую очередь дату подачи заявления, наличие льгот, возраст и количество полных лет ребенка на 1 сентября 2026 года, а также специализацию группы, указанную родителем. Эти условия являются важными для распределения в тот или иной детский сад.



В 2026 году капитальный ремонт по нацпроектам «Семья» и «Молодежь и дети» был проведен в дошкольном отделении школы № 35, а за счет областного и городского бюджетов в детском саду № 94 было сделано новое асфальтовое покрытие.

Фото: пресс-служба администрации Самары