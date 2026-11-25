Жители Самары могут воспользоваться возможностью получения налогового вычета за ведение здорового образа жизни. Размер возврата может составить до 21 840 рублей в год.



Налоговый вычет предусмотрен в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, занятиями спортом, а также прохождением испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и диспансеризации.



Для информирования налогоплательщиков Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» подготовило специальные информационные материалы, рассказывающие о возможности получения налоговых вычетов.



Если при оформлении вычета возникли сложности или организация, оказывающая физкультурно-оздоровительные услуги, отсутствует в соответствующем перечне, можно сообщить об этом Народному фронту, пройдя опрос по QR-коду на информационном плакате.



Ознакомиться с информационными материалами и подробнее узнать о налоговых вычетах можно по ссылке: https://clck.ru/3Wxq8M.

Фото: пресс-служба администрации Самары