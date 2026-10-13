В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»

Первый проект «Том Сойер Феста» в сугубо рабочем районе превратил проходную арку в галерею под открытым небом, объединив историю от завода «Сажерез» до космических программ.

12 октября в Промышленном районе Самары, по адресу ул. Краснодонская, 13, состоялось открытие нового арт-объекта «Мозаика». Это знаковое событие для района: впервые за историю существования фестиваля восстановления городской среды «Том Сойер Фест» (ТСФ) проект был реализован на Безымянке - территории с богатым индустриальным прошлым и уникальным духом «города в городе».

Новый объект расположился в пространстве арки жилого дома и представляет собой масштабную летопись района, выполненную в технике классической мозаики (тессера). 30 панно отражают ключевые вехи развития Безымянки: от основания завода «Сажерез» и послевоенного строительства до расцвета космических программ, прославивших Куйбышев на весь мир.

Творческим куратором проекта выступил художник Иван Ключников. Именно он помог жителям трансформировать исторические факты в визуальные образы. Ключевым символом мозаики стала идея «нулевого километра» — железнодорожной петли, с которой, по сути, и начала свое развитие Безымянка. «Рельсы на центральном панно - это не просто путь, это соединение всех элементов района и своеобразная петля времени, связывающая поколения жителей», — отметил Иван Ключников.

Базой для реализации проекта на протяжении 3,5 месяцев выступала Библиотека № 16. Именно здесь зарождалась идея: от лекций по краеведению до создания эскизов. Процесс создания был глубоким и осознанным. Спикеры группы «Моя Безымянка» - Андрей Артемов, Андрей Олех и Роман Ежевичкин проводили погружение в историю места, помогая жителям найти важные акценты. Затем волонтеры рисовали скетчи и приступали к кропотливой выкладке мозаики. На встречах в стенах библиотеки собиралось от 10 до 50 человек, а некоторые панно стали результатом коллективного творчества.

Координаторы проекта Анастасия Якубсон и Арсений Грикштас отмечают важную роль библиотеки: «Мы выражаем огромную благодарность коллективу Библиотеки № 16. Они предоставили площадку и создали невероятно комфортную среду, где рождались идеи и крепли соседские связи».

Сила сообщества и поддержка партнеров Проект реализован в классической традиции ТСФ: силами волонтеров и на средства партнеров. Генеральным партнером выступила компания «Лемана ПРО», обеспечившая команду всем необходимым - от инструментов и смесей до расходных материалов.

Валерий Генза, директор магазина «Лемана ПРО» в г. Самара: «Для "Лемана ПРО" поддержка этого проекта - логичное продолжение нашей стратегии. Одна из её целей - продвигать DIY-культуру и давать вещам вторую жизнь: мы вдохновляем клиентов не выбрасывать старое, а брать в руки инструмент, чинить и создавать новое. Проект на Безымянке особенно ценен тем, что объединил неравнодушных жителей вокруг истории своего района. Созданная ими мозаика не только украсила здание библиотеки, но и отразила культурный контекст и характер Безымянки. Мы надеемся, что это станет началом развития местного сообщества, которое и дальше будет участвовать в сохранении и обновлении значимых для района объектов. Спасибо "Том Сойер Фесту" за инициативу и всем, кто вложил свои силы и время. Вместе с фестивалем мы уже помогли восстановить в Самаре более 30 объектов, и теперь к ним добавился новый для нас и такой значимый для города проект».

Важную поддержку оказали и локальные бизнесы: Хлебозавод № 5 не только кормил волонтеров, но и помог ресурсами для закупки недостающей керамики, а студия мозаики «Альтамира» поделилась плиткой редких цветов и профессиональными советами.

На церемонии открытия активных участников проекта наградил Виталий Царьков, первый заместитель Главы Промышленного района.

«Вы доказали, что когда жители объединяются вокруг общей цели, изучают историю своего "города в городе" и предлагают собственные идеи, рождаются самые живые и устойчивые изменения городской среды. Администрация высоко ценит такие гражданские инициативы и всегда готова поддерживать проекты соучаствующего проектирования. Пусть эта мозаика долгие годы напоминает жителям и гостям Самары о том, что красоту и уют в своем городе мы создаем своими руками вместе», — подчеркнул Виталий Царьков.

Арт-объект «Мозаика» завершен. Организаторы приглашают самарцев и гостей города рассмотреть детали истории района, застывшие в цветном стекле и камне, по адресу: ул. Краснодонская, 13.

Справка о проекте: «Том Сойер Фест» — фестиваль исторической среды, рожденный в Самаре в 2015 году. Его целью является сохранение и восстановление старинной городской застройки и исторического облика городов. Движение объединяет жителей, которые своими силами, с привлечением партнеров приводят в порядок знаковые исторические объекты.