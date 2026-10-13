Рабочий из Тольятти отсудил почти 3,5 млн рублей за подвернутую ногу на стройке

Житель Тольятти через суд взыскал с работодателя почти 3,5 млн рублей после травмы на объекте, пишет BAZA.

После потери работы автомеханик Максим устроился на стройку в Новом Уренгое по договору ГПХ. За смену ему обещали 5500 рублей и еще 1500 — на питание. Однако вскоре мужчина оступился и повредил ногу. Вернувшись после лечения, он повторно упал в ту же яму и больше не смог работать.

Находясь на больничном, Максим открыл для себя ChatGPT. Нейросеть подсказала, что фактически его отношения с работодателем можно признать трудовыми, и помогла подготовить иск.

Мужчина даже не стал нанимать юриста, обратился в суд и проиграл, однако апелляция встала на его сторону. Суд учел, что у мужчины был руководитель, его труд контролировали, а в договоре ГПХ фактически были закреплены трудовая функция, место работы и система оплаты.

Предпринимателя обязали оформить сотрудника официально, внести запись в трудовую книжку, оплатить больничный и компенсировать моральный вред. Всего с бизнесмена взыскали около 3,4 млн рублей, его счета арестованы, пшет Газета.