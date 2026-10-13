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В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем

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В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем

Прокуратура Самарской области приняла участие в рассмотрении апелляционной жалобы на решение Куйбышевского районного суда г. Самары по иску прокурора о возложении на Департамент управления имуществом г.о. Самара обязанности предоставить гражданам благоустроенное жилье взамен аварийного во внеочередном порядке.

Направлению иска в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что многоквартирный дом на ул. Силаева в городе Самаре признан аварийным и подлежащим сносу. Ситуация, сложившаяся по дому, признана угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. Однако жилое помещение взамен аварийного жильцам, занимающим в этом доме квартиру по договору социального найма, предоставлена не была.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокурора Куйбышевского района г. Самары и обязал городской департамент предоставить гражданам равнозначное благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, во внеочередном порядке.

Решение суда было обжаловано ответчиком в апелляционном порядке.

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