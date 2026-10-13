В регионе уложили асфальт на самом длинном участке дороги

В Кошкинском и Сергиевском районах Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с опережением графика ведется ремонт областной автомобильной дороги «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки. Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности, безопасности, экономики и качества жизни жителей обоих районов. Кроме того, она входит в маршрут из Самарской области в Татарстан (через город Нурлат).

Протяженность ремонтируемого участка дороги — 51,7 км, в составе дороги запланирован ремонт 6-ти мостов. Это самый длинный объект дорожного ремонта 2026 года, поэтому в связи с большим объемом работ его завершение предусмотрено в 2027 году.

В настоящее время на участке дороги уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено обустройство пешеходных переходов с искусственными неровностями, в ближайшее время их оснастят светодиодными светофорами Т.7, установлены новые павильоны общественного транспорта. Кроме того, завершается установка дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком. Эти меры позволят обеспечить безопасный проезд автомобилей, особенно в зимний период.

Параллельно продолжается ремонт искусственных сооружений через реки Кондурчу, Старицу, Быковку, Иржу, Липовку и Королевку. Общая готовность всех шести мостов составляет 85%. Ремонт мостов через Кондурчу и Старицу близится к финалу, уже в этом году проезд по ним откроется для движения автомобильного транспорта. Проезд по другим мостовым сооружениям осуществляется без ограничений.

Фото: минтранс СО