Инспектор транспортной безопасности из Самарской области завоевал бронзу в конкурсе профмастерства 

На федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по номинации «Инспектор транспортной безопасности», который прошел в Москве, участник из Самарской области Денис Кикин завоевал третье место.

В этом году в конкурсе профмастерства, которой проводится в рамках нацпроекта «Кадры», номинация «Инспектор транспортной безопасности» впервые вошла в число внебюджетных номинаций конкурса. Инициатором и организатором проведения федерального этапа среди инспекторов транспортной безопасности выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России».

В рамках теоретических заданий участники прошли проверку знаний федеральных законов. Практика включала задания, с которыми инспектора транспортной безопасности сталкиваются ежедневно: найти запрещенные для провоза предметы с помощью досмотровой техники, провести корректный досмотр пассажиров, их багажа и ручной клади.

В результате 1 место заняла Дарина Левченкова из Нижегородской области, 2 место - Виктория Зернова из Московской области, а 3 место - Денис Кикин, инспектор Самарского метрополитена имени А.А. Росовского.

Победители получат денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. - за второе и 300 тыс. - за третье.

Фото предоставлено Самарским метрополитеном имени А.А. Росовского