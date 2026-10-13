«Всероссийские ярмарки» завершились в Самаре

В Самаре завершились мероприятия федерального проекта Минпромторга России «Всероссийские ярмарки». Одним из ключевых стал маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области», который прошел на площадке ТРК «МЕГА Самара». Куратором и организатором фестиваля выступило Министерство промышленности и торговли Самарской области.



«Легкая промышленность и индустрия моды Самарской области сегодня демонстрируют впечатляющую гибкость, творческую смелость и высокий потенциал. По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева поддержка локальных предприятий и дизайнеров стала для нас одним из ключевых приоритетов. Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» наглядно доказывает: самарский легпром шьет стильно, качественно и актуально. Продукция с маркировкой «Сделано в Самарской области» уверенно завоевывает доверие людей», – сказал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.



На протяжении двух дней жители и гости города могли не только приобрести эксклюзивную одежду, обувь, авторские аксессуары и кожгалантерею, но и пообщаться с самарскими дизайнерами и основателями брендов. Значительную часть участников составили предприниматели и самозанятые — обладатели региональных знаков качества «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Центральным элементом программы стали показы на сцене подиуме: зрители увидели новые сезонные коллекции «Осень зима 2026», а также линейки детской, школьной и спортивной одежды от местных фабрик и ателье.



Также в этом году в рамках проекта «Всероссийские ярмарки» работала площадка на базе муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, там свои товары представили 70 сельхозпроизводителей и фермеров региона. У них можно было приобрести мясные и молочные деликатесы, фермерские сыры, бакалейную продукцию и сладости.



«Совместно с Министерством промышленности и торговли Самарской области на системной основе развиваем ярмарочный формат. В течение года в городе проходят продовольственные, сельскохозяйственные, сувенирные ярмарки. Для бизнеса это прямой выход к покупателю и возможность укрепить локальный бренд, для горожан — доступ к свежим продуктам и уникальным товарам местных мастеров. Эта работа отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является важным инструментом развития предпринимательской среды», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



В октябре в Самаре продолжают свою работу осенние сельскохозяйственные ярмарки. На двух площадках — в поселке Мехзавод и на пересечении улиц Тухачевского и Киевской — свою продукцию представляют более 250 производителей и предпринимателей. Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 09:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары