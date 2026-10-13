Благодаря нацпроекту «Культура» театр для детей и молодёжи «Мастерская» обрёл свой постоянный дом

В мае 2025 года благодаря национальному проекту «Культура» театр для детей и молодёжи «Мастерская» обрёл свой постоянный дом на улице Чернореченской, 15. Театр разместился в историческом здании бывшего кинотеатра «Россия», построенном в 1963 году и реконструированном в 2023–2024 годах. За время существования труппа театра показала порядка 1300 спектаклей для более чем 170 000 зрителей.

Сегодня «Мастерская» — это мультиформатный социокультурный центр для жителей Самары, где проходят не только спектакли, но и художественные выставки, концерты, мастер-классы и творческие встречи.

В сентябре 2026 года через QR-код на фасаде здания мы получили обращение от жителя, связанное с качеством строительных работ. Благодарим автора за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Здание, построенное в 1963 году и пережившее масштабную реконструкцию, подвергается интенсивной ежедневной нагрузке. Активная эксплуатация учреждения культуры требует регулярного технического осмотра и своевременного устранения возникающих повреждений. Данная работа проводится сотрудниками театра «Мастерская» в строгом соответствии с нормативами и требованиями законодательства РФ.

Театр продолжает радовать зрителей мощными премьерами: «Пегий пёс, бегущий краем моря. Возвращение к отцу» по повести Ч. Айтматова и «Гамлет» У. Шекспира были восторженно встречены зрителями и критиками и, безусловно, примут участие в театральных конкурсах и фестивалях этого сезона.

Артисты «Мастерской» являются лауреатами российских и международных театральных фестивалей. Среди значимых достижений коллектива — награды фестивалей «Волга театральная», «Русская классика», «У Троицы», «Театральное Прихопёрье», Всероссийского молодёжного фестиваля «Худсовет».

В театре активно ведётся работа с подрастающим поколением. Педагоги и артисты проводят занятия для подростков в студии «Мастерская мюзикла». Многие ребята уже смогли выйти на большую сцену в рамках всероссийского проекта — спектакля «Классика победы. Время героев», реализованного совместно с самарским отделением Движения первых. Большой популярностью пользуется регулярный проект «Театральная гостиная», в ходе которого молодёжь обсуждает спектакли вместе с артистами и режиссёрами.

В Самарской области QR-коды на учреждениях культуры используются именно для того, чтобы оперативно получать мнения жителей и делать наши культурные пространства ещё более комфортными.

#НацпроектКультура

Фото: минкульт СО