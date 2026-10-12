Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Наталью Шулепову временно исполняющей полномочия главы Волжского района. Это произошло на первом заседании Самарской областной Думы VIII созыва. Также новые руководители появились в Ставропольском и Нефтегорском районах. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Мы в команде Самарской области никогда не отделяем исполнительную власть от муниципалитетов. Главы районов — наш самый ценный актив. Это администраторы, которые находятся на стыке всех проблем, работают непосредственно на территории, максимально приближены к нуждам и чаяниям населения», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор провел рабочую встречу с Натальей Шулеповой. Обсудили развитие района. Вячеслав Федорищев отметил, что территория требует комплексного подхода в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, транспорте и экологии. Он поручил уделять особое внимание поддержке семей участников СВО, пишет Самара-КП.