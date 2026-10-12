Самарская область - в топ-10 регионов по результатам Спартакиады народов России

С августа по октябрь в нашей стране в рамках реализации госпрограммы «Спорт России» проходило комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта - Спартакиада народов России.

Программа Спартакиады включала 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины. Соревнования проходили в семи регионах страны: Калининградской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане и Татарстане. Участниками стали 9190 человек из 82 субъектов страны.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла Москва, второе - Санкт-Петербург, третье - Московская область.

Итоги Спартакиады для Самарской области:

3 дисциплины: парусный спорт и гандбол (Тольятти), пляжный волейбол (Самара)

600 участников, 11200 зрителей

227 спортсменов и 68 тренеров и судей из Самарской области

участие в 26 соревнованиях

10 место в общекомандном зачете

8 место в неофициальном медальном зачете