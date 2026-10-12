В ЦБ рассказали, что россияне чаще всего оплачивают цифровым рублем

Россияне чаще всего оплачивают цифровым рублем покупку в торговых сетях и на маркетплейсах. Об этом kp.ru сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

Эксперт добавила, что многие также тратят цифровой рубль при покупках в терминалах самообслуживания.

По словам специалиста, сегодня на платформе цифрового рубля открыто более 220 тысяч счетов. Также уже было произведено не менее 150 тысяч операций.

«Хорошие темпы», — подчеркнула Кахруманова.

При этом она отметила, что сейчас интенсивность открытия счетов снизилась. Теперь стабильный уровень составляет от 3 до 5 тысяч счетов в день.