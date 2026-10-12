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Россиянам рассказали, как дизельная сделка с США повлияет на стоимость бензина

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Россиянам рассказали, как дизельная сделка с США повлияет на стоимость бензина

Договоренности России и США о поставках дизельного топлива не должны вызвать рост цен на российских АЗС. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Россия производит значительно больше дизеля, чем потребляет: в обычных условиях внутреннему рынку требуется около половины выпуска. После завершения сезонных сельскохозяйственных работ спрос дополнительно сокращается, а переход на зимние сорта создает избыток летнего топлива. Поэтому возобновление экспорта потребовалось бы и без договоренностей с Вашингтоном. Продолжение ограничений грозило затовариванием хранилищ и портов. На бензиновом рынке ситуация другая: за рубеж обычно направляется лишь около 10% выпуска. Проблемы с доступностью АИ-95 и АИ-98 связаны прежде всего с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, а не с экспортом дизеля», — отметил Юшков.

Для российских автомобилистов возможный положительный эффект сделки эксперт видит в прекращении атак на НПЗ. Если этого удастся добиться, восстановление предприятий позволит увеличить производство бензина и дизельного топлива, подчеркнул Юшков. При этом экспорт излишков может замедлить снижение цен у независимых АЗС, полагает аналитик.

Политический смысл договоренностей он рассматривает как попытку обменять дополнительные поставки топлива на уступки со стороны США, включая смягчение санкционного давления и содействие прекращению ударов по заводам. Если атаки продолжатся, Москва может вновь ограничить экспорт, считает Юшков.

О договоренностях по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки Дональд Трамп объявил после разговора с Владимиром Путиным 9 октября. На следующий день российское правительство сообщило о частичном снятии экспортного запрета.

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