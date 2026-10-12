Глава СКР затребовал доклад по делу об аварийном доме без отопления в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав жителей аварийного дома в Самаре. Глава СКР затребовал доклад у руководителя регионального следствия Павла Олейника. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом для вмешательства Александра Бастрыкина в ситуацию стали публикации в соцмедиа. В них говорится, что в Самаре в аварийном доме грозят обрушиться полы.

При этом собственники вынуждены жить в помещениях без отопления. Кроме того, гражданам не предлагается жилье из маневренного фонда.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), пишет Комерсанть-Волга.