В губернии состоялась закладка нового коллекционного участка косточковых культур

В Самарской области состоялась закладка нового коллекционного участка косточковых культур. Коллекция пополнилась перспективными сортами абрикоса, сливы, вишни и черешни.

Каждый высаженный саженец - это начало многолетней работы по изучению и отбору наиболее перспективных сортов для садоводства региона.

Напомним:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулёвские сады» ведёт научно-исследовательскую работу в области садоводства, селекции плодовых и ягодных культур, винограда и лекарственных растений.

В учреждении широкая тематика исследований, созданы современные лаборатории, налажено сотрудничество с ведущими аграрными вузами и научными институтами России.

В этом году институту исполнилось 95 лет.

Достижения:

- За это время выведено около 450 новых сортов плодовых, ягодных культур и винограда.

- В Государственный реестр РФ включены 57 сортов и 5 клоновых подвоев.

- Сформирована биоресурсная коллекция - более 800 сортов отечественной и зарубежной селекции.

- Сорта селекции института занимают более 34 тыс. гектаров садов в Самарской области и за её пределами, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области