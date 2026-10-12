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Центр креативных индустрий региона приглашает на выставку художника по текстилю Виктории Давыдовой
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Центр креативных индустрий региона приглашает на выставку художника по текстилю Виктории Давыдовой

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15 октября в 17:00 в Центре креативных индустрий, работающего на площадке регионального центра «Мой бизнес», состоится открытие персональной выставки работ художника по текстилю Виктории Давыдовой.

15 октября в 17:00 в Центре креативных индустрий, работающего на площадке регионального центра «Мой бизнес», состоится открытие персональной выставки работ художника по текстилю Виктории Давыдовой. Выставка под названием «Счастье в шёлке» продлится до 30 октября, вход свободный.
«Поддержка креативных индустрий — одна из приоритетных задач нашей работы. Мы стремимся создать условия для развития талантливых местных художников и дизайнеров, предоставляя им площадки для самовыражения и демонстрации своего творчества, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. — Открытие творческого пространства в Доме предпринимателя является важным шагом в этом направлении и подчеркивает значимость креативных индустрий, как части культурного и экономического развития региона».
Виктория Давыдова — художник по ткани с колоритным стилем, член Профессионального союза художников России, творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, участник выставок регионального и международного уровня.
Работая без предварительного эскиза, Виктория сразу переносит свои идеи на ткань. Такой подход требует максимальной концентрации и точности, поскольку на шёлке достаточно сложно передать тонкие, изящные линии и мелкий орнамент, а ошибку исправить невозможно. 14 лет художница оттачивает своё мастерство, пробуя новые техники, изобретая свои уникальные приёмы росписи. 
На открытии все желающие смогут погрузиться в творческий процесс и попробовать свои силы в росписи на шёлке. Художник Виктория Давыдова презентует свои работы и пообщается с гостями выставки.
Представить свои работы в выставочном пространстве «ПромоАрт» Центра креативных индустрий могут как начинающие авторы, так и профессионалы. Принимаются различные форматы: живопись, фотография, дизайн, арт-объекты, панно, гравюры, постеры, предметы декоративно-прикладного искусства, визуальное и уличное искусство. 
Резиденты получают до 14 дней бесплатной экспозиции, информационную поддержку проекта, возможность привлечь внимание к своему творчеству и найти новых зрителей. 
Заявки принимаются по ссылке: https://mybiz63.ru/services/vystavocnoe-prostranstvo-centra-kreativnyx-indus.  

 

Фото предоставлены В. Давыдовой

 

 

Теги: Самара

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