Педагог из Сызрани освоила новую профессию

Валерия Главатских уже 15 лет работает в школах и детских садах. За это время она успела попробовать себя в разных направлениях педагогики, но однажды решила, что хочет двигаться дальше. Так появилась цель — возобновить трудовую деятельность в сфере дошкольного образования. Помог в этом Кадровый центр «Работа России»: специалисты предложили социальный сертификат на бесплатное обучение, который позволяет выбрать наиболее подходящий курс из нескольких вариантов. Валерия прошла переподготовку по программе «Педагог дополнительного образования», а затем нашла подходящую работу.

«Мой лозунг жизни – учиться, учиться и еще раз учиться. Центр занятости Сызрани дал мне возможность пройти бесплатное обучение по вытребованным профессиям. Я выбрала педагогическую сферу. В сентябре окончила обучение и продолжаю работать учителем-логопедом», – рассказала Валерия.

Такие истории – не редкость. Кадровый центр помогает жителям не только найти вакансию, но и получить новую профессию, если прежняя перестала приносить радость или перестала быть востребованной.

«Центр занятости помогает людям вернуться на рынок труда и развиваться в профессии. Направления обучения самые разные: бухгалтер, специалист по кадрам, логопед, педагог дополнительного образования, повар, кондитер, швея и многие другие», – отметила начальник отдела по профессиональному обучению Кадрового центра «Работа России» в Сызрани Мария Евсеева.

Особенно востребованы у жителей города курсы для специалистов по кадрам и охране труда, педагогов дополнительного образования, а также обучение на водителей категории Б. Но выбрать можно практически любое направление: от рабочих специальностей до офисных профессий.

Кадровый центр помогает и тем, кто хочет подтянуть уже имеющиеся навыки, и тем, кто осваивает профессию с нуля. Для каждого соискателя здесь выстраивают индивидуальный маршрут к работе мечты: подбирают программу обучения, помогают с резюме и подготовкой к собеседованию, а после сопровождают в поиске подходящей вакансии.

История Валерии – хороший пример того, что стаж не помеха для перемен. Главное – желание учиться и готовность сделать первый шаг. А поддержка специалистов Кадрового центра помогает этот шаг сделать уверенно.

Фото: служба занятости СО / Центр занятости Сызрани