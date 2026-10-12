Я нашел ошибку
Главные новости:
До 15 октября 2026 года проходит приём заявок на Международный хореографический фестиваль «Матушка Россия». К участию в одном из самых масштабных танцевальных событий года приглашаются детские, юношеские и молодёжные коллективы страны. 
Хореографические коллективы региона приглашают к участию в Международном фестивале «Матушка Россия»
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства.
В губернии чествуют работников дорожного хозяйства
Сотрудники полиции Чапаевска  провели для старшеклассников экскурсию по отделу полиции.
Полицейские региона рассказали старшеклассникам о службе и показали работу подразделений
Температура воздуха 13 октября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +20, +22°С.
13 октября в регионе без осадков, до +23°С
С 4 по 10 октября в Сочи прошел чемпионат России по парусному спорту в международных классах яхт.
Яхтсмены региона стали чемпионами России по парусному спорту
Инициатива Общества «Знание» по популяризации здорового образа жизни и физкультуры стартовала 1 сентября.
Самарская область в лидерах проекта Знание.Спорт
Валерия Главатских: "Центр занятости Сызрани дал мне возможность пройти бесплатное обучение по вытребованным профессиям."
Педагог из Сызрани освоила новую профессию
15 октября в 17:00 в Центре креативных индустрий, работающего на площадке регионального центра «Мой бизнес», состоится открытие персональной выставки работ художника по текстилю Виктории Давыдовой.
Центр креативных индустрий региона приглашает на выставку художника по текстилю Виктории Давыдовой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.9
-0.52
EUR 94.97
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Педагог из Сызрани освоила новую профессию

174
Валерия Главатских: "Центр занятости Сызрани дал мне возможность пройти бесплатное обучение по вытребованным профессиям."

Валерия Главатских уже 15 лет работает в школах и детских садах. За это время она успела попробовать себя в разных направлениях педагогики, но однажды решила, что хочет двигаться дальше. Так появилась цель — возобновить трудовую деятельность в сфере дошкольного образования. Помог в этом Кадровый центр «Работа России»: специалисты предложили социальный сертификат на бесплатное обучение, который позволяет выбрать наиболее подходящий курс из нескольких вариантов. Валерия прошла переподготовку по программе «Педагог дополнительного образования», а затем нашла подходящую работу.
«Мой лозунг жизни – учиться, учиться и еще раз учиться. Центр занятости Сызрани дал мне возможность пройти бесплатное обучение по вытребованным профессиям. Я выбрала педагогическую сферу. В сентябре окончила обучение и продолжаю работать учителем-логопедом», – рассказала Валерия.
Такие истории – не редкость. Кадровый центр помогает жителям не только найти вакансию, но и получить новую профессию, если прежняя перестала приносить радость или перестала быть востребованной. 
«Центр занятости помогает людям вернуться на рынок труда и развиваться в профессии. Направления обучения самые разные: бухгалтер, специалист по кадрам, логопед, педагог дополнительного образования, повар, кондитер, швея и многие другие», – отметила начальник отдела по профессиональному обучению Кадрового центра «Работа России» в Сызрани Мария Евсеева.
Особенно востребованы у жителей города курсы для специалистов по кадрам и охране труда, педагогов дополнительного образования, а также обучение на водителей категории Б. Но выбрать можно практически любое направление: от рабочих специальностей до офисных профессий.
Кадровый центр помогает и тем, кто хочет подтянуть уже имеющиеся навыки, и тем, кто осваивает профессию с нуля. Для каждого соискателя здесь выстраивают индивидуальный маршрут к работе мечты: подбирают программу обучения, помогают с резюме и подготовкой к собеседованию, а после сопровождают в поиске подходящей вакансии.
История Валерии – хороший пример того, что стаж не помеха для перемен. Главное – желание учиться и готовность сделать первый шаг. А поддержка специалистов Кадрового центра помогает этот шаг сделать уверенно. 

 

Фото:  служба занятости СО / Центр занятости Сызрани

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Операция «Нелегал»: сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в районе станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги был выявлен 35-летний иностранный гражданин
08 октября 2026, 19:32
Самарские транспортные полицейские задержали иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступлений 
Операция «Нелегал»: сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в районе станции Пятилетка... Закон
1080
39-летний мужчина и 38-летняя женщина были задержаны и доставлены в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения дальнейших следственных действий.
08 октября 2026, 14:38
Сотрудниками сызранской транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков
39-летний мужчина и 38-летняя женщина были задержаны и доставлены в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения дальнейших следственных действий. Закон
926
Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
07 октября 2026, 15:07
В Сызрани продолжается расчистка реки в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»
Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое... Экология
708
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
12 октября 2026  11:58
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
285
Названо имя нового главы Кировского района Самары
12 октября 2026  10:54
Названо имя нового главы Кировского района Самары
285
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
10 октября 2026  13:48
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
1122
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
720
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
1178
Весь список