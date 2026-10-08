Сотрудниками сызранской транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность двоих местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории оперативного обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте

39-летний мужчина и 38-летняя женщина были задержаны и доставлены в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения дальнейших следственных действий.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство «героин», общей массой 89,68 грамма. У женщины обнаружено и изъято 20 расфасованных свертков, в 10 из которых находилось аналогичное наркотическое средство общей массой 3,66 грамма.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин» в крупном размере.

Установлено, что подозреваемые приобрели партию наркотика через один из мессенджеров для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани и Сызранского района, в том числе объектах транспортного комплекса, путем закладок с использованием сети «Интернет». Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками транспортной полиции.

На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте