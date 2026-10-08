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Переработчик молока ООО «Молочный край» завершил внедрение бережливых технологий

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Компания «Молочный край» расположена в Красноярском районе и специализируется на выпуске широкого ассортимента молочной продукции.

Переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» завершил внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания расположена в Красноярском районе и специализируется на выпуске широкого ассортимента молочной продукции. Под брендами «Красава Фермерская» и «Коровушкин край» потребителям хорошо знакомы молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия, йогурты, сливочные масла и спреды.
Для внедрения бережливых технологий был выбран пилотный поток «Оптимизация процесса изготовления творога». Рабочая группа прошла обучение методикам бережливого производства.

После диагностики процессов на эталонном участке фасовки творожного цеха применили ряд решений: модернизировали охлаждение творога и его маркировку, перепланировали участок фасовки, внедрили почасовой производственный анализ, стандартизированную работу и другие инструменты.

Благодаря сокращению времени охлаждения творога выработка на эталонном участке возросла на 182%. Освобождено 62% полезного пространства. На 21% сократилось время работы участка.

Директор ООО «Молочный край» Роман Муковнин отметил, что рассчитывал на повышение эффективности производственных процессов на пилотном потоке. В планах — тиражировать успешные практики на другие производственные потоки.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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