Участники из Самарской области - в топ-150 участников трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» 

Авторы из Самарской области вошли в топ-150 лучших участников конкурсного этапа трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и получили приглашение представлять регион в финале. Заключительный этап направления пройдет в Мастерской управления «Сенеж», где авторы пройдут комплексную оценку медиакомпетенций, на основе которой будут названы победители шестого сезона «ТопБЛОГа».

«Медиакампус» стал одним из главных образовательных направлений шестого сезона «ТопБЛОГа». Программа дает возможность всем авторам, независимо от возраста, места проживания и опыта ведения блога, развивать медиакомпетенции. В треке «Медиакампус» – пять обучающих модулей, которые охватывают разные стороны медиаработы и помогают участникам находить собственный стиль, понимать аудиторию и создавать содержательные публикации. Образовательная программа остается открытой для всех: материалы доступны до конца года, присоединиться к программе можно после регистрации на сайте проекта.

Помимо открытой образовательной программы «Медиакампус» включает конкурсную часть. Для участия в конкурсном отборе участникам предстояло освоить не менее 60% программы и пройти итоговое тестирование. Из более чем 35,5 тыс. подавших заявки к конкурсному этапу было допущено 711 участников. Они выполнили три задания: в видеовизитках рассказали о себе, своих блогах и результатах обучения, подготовили публикации, способные вдохновить читателей, дать полезные знания или поддержать их, а в рамках задания «Голос аудитории» собрали мнения подписчиков о своем контенте.

По результатам оценки конкурсных заданий определены 150 участников, которые получили приглашение на финал проекта. Он пройдет 28–30 октября в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«237 человек на одно место в финале – показатель того, насколько востребовано сегодня качественное медиаобразование. Каждый год образовательные программы «ТопБЛОГа» привлекают авторов из всех регионов России, открывая доступ к знаниям ведущих экспертов страны независимо от возраста и места проживания. Для нас родной контент – это Россия, рассказанная голосами ее жителей: с уважением к своей истории, гордостью за людей и желанием участвовать в будущем страны. Когда такие авторы находят друг друга, возникает сообщество, способное объединять людей вокруг созидательных идей. Именно в этом я вижу миссию проекта: помогать тем, кому есть что сказать, становиться теми, кому доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Самарскую область в финале трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят пять жителей региона.

Анна Объедкова из Самары, известная аудитории как Аня Солодилова, – автор блога «Воплощенные идеи РЕМОНТ КУКОЛ» с аудиторией 1,5 миллиона подписчиков на разных площадках. Одиннадцать лет занимается ремонтом и преображением кукол, а сегодня обучает этому других, в том числе в закрытом Клубе реставраторов кукол. Начинала с мастер-классов по изготовлению кукольных париков: снимала по ночам, когда семья спала, и решила продолжать, даже если ее видео будут смотреть всего пять человек. Уроки Анны объединили мастеров, коллекционеров и родителей, которые хотят восстановить любимые игрушки детей. Важным моментом стал комментарий ребенка, поблагодарившего ее за возможность шить по видеоурокам во время пребывания в больнице. Этот отклик помог увидеть в творчестве способ поддерживать людей и привел к благотворительной помощи подопечным фонда «Алеша». После публикации видеовизитки для трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Анна получила предложение о сотрудничестве от руководителя экологической организации.

Антонина Мутовалова из Тольятти начала вести блог в 2016 году, когда работала визажистом. За восемь лет прошла путь до владелицы собственной студии в центре Самары, самостоятельно развивала бренд и осваивала видеомонтаж. Позже перешла в сферу государственного управления, работала в комитете по физической культуре и спорту, а после рождения дочери присоединилась к команде «Движения Первых». В 2024 году победила во Всероссийском конкурсе «Лидеры села». Блог менялся вместе с Антониной: к публикациям о макияже добавились истории о материнстве, семье, путешествиях и повседневных находках. Участие в проекте «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогло ей увидеть в создании контента профессиональный путь.

«Я пришла в проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с многолетним опытом, но обучение помогло систематизировать знания, лучше понять свои сильные стороны и аудиторию. Главное – я начала воспринимать блог как полноценное профессиональное направление. Хочу, чтобы люди находили здесь идеи, поддержку и вдохновение, а сама – сохранить удовольствие от того, что делаю», – рассказала участница проекта «ТопБЛОГ» Антонина Мутовалова.

Ирина Лобова из Сызрани ведет личный блог, сообщества проекта «Территория семьи. Сызрань» и Молодежного совета Западного округа, а также рабочий госпаблик. Делится опытом подготовки конкурсных заявок, рассказывает о реализации проектов и возможностях для развития. Важная тема ее публикаций – умение совмещать профессиональный рост с заботой о себе и отдыхом. Ранее участвовала в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей»: «Флагманы образования», «Команда России 2.0» и «Лидеры России». «Мне нравится показывать, что рост возможен, и давать инструменты, которые работают. Иногда развитие – это сделать паузу, чтобы увидеть картину целиком. Самый важный ресурс, который мы можем дать друг другу, – разрешени е просто быть», – поделилась Ирина Лобова.

Анна Наймиллер из Тольятти – режиссер праздников, автор блога «КультМама на селе» и мама троих детей. Начинала работать в сельском Доме культуры и сомневалась в своих силах: не считала себя профессиональной певицей или танцовщицей. Работа в небольшой команде помогла увидеть собственный талант – придумывать идеи, объединять людей и создавать атмосферу, в которой хочется участвовать. В блоге Анна показывает репетиции, закулисье праздников и сельскую жизнь, рассказывает о работе клубов с душевным юмором. Через свой опыт поддерживает начинающих работников культуры и помогает им поверить, что даже с небольшими ресурсами можно оживить пространство и увлечь жителей общим делом.

Анастасия Пичугина из села Мусорка Ставропольского района – учитель математики, специалист «Движения Первых» и мама двоих детей. Родилась и выросла в Тольятти, а после замужества переехала с супругом в село. Желание разнообразить досуг местных детей привело ее к работе с грантами: Анастасия получила поддержку двух проектов. Первый помог открыть школьную киномастерскую, где ребята снимали и монтировали короткометражные фильмы. Сейчас она реализует проект детского театра «Тени Света и лучи добра», планирует вместе с учениками посетить казанский театр кукол «Экият». В личном блоге Анастасия рассказывает о материнстве, работе в сельской школе и жизни в деревне – от домашних животных до детских творческих инициатив. После перехода во ВКонтакте ее публикации стали набирать десятки тысяч просмотров. Отдельное сообщество она посвятила педагогической деятельности. Через свой опыт показывает, что в селе можно развиваться, создавать проекты и находить аудиторию для своих идей.

«В первом сезоне проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» я получила знания, которые стали основой моего блогерского пути. Сейчас вернулась, чтобы освежить и систематизировать их. Особенно полезным оказался модуль про гранты: появилась идея будущего проекта со школьниками. Хочу показывать, что жить в деревне классно, а начать вести блог никогда не поздно», – рассказала участница проекта «ТопБЛОГ» Анастасия Пичугина.

Программа «Медиакампуса» объединила экспертизу ведущих вузов, цифровых платформ и институтов развития страны. Среди партнеров – Фонд «Сколково», Российский государственный гуманитарный университет, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, VK, Институт развития интернета, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Центр «Благосфера» и образовательная платформа «Нетология». Материалы всех пяти модулей доступны до конца года: продолжить обучение могут как участники отбора, так и новые пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте topblog.rsv.ru без возрастных и географических ограничений.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Визуал: Пресс- служба проекта «ТопБЛОГ»