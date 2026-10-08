В Октябрьске по иску прокуратуры обустроят дорожную разметку у школ и детских садов

Прокуратура г. Октябрьска Самарской области провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на семи пешеходных переходах, расположенных вблизи школ и детских садов городского округа, отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

Прокуратура города направила административное исковое заявление о возложении обязанности на муниципальное учреждение выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки вблизи образовательных и дошкольных учреждений.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.