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В Сызрани продолжается расчистка реки в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»

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Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Ранее на участке протяжённостью 1,8 км уже было расчищено 41 га акватории. Сейчас в работе находится ещё 33,75 га. В этом году специалисты полностью завершили устройство карт намыва, а расчистка акватории от водной растительности и донных отложений выполнена почти на 90%. Убрано порядка 10 тыс. м³ камыша и нежелательной растительности, разработано свыше 500 тыс. м³ ила.
Технология расчистки выстроена следующим образом: земснаряд забирает грунт со дна и по пульпопроводу под давлением 10 атмосфер подаёт его на специальную карту намыва на расстояние около 2 км. Производительность достигает 2,5 тыс. м³ в час. На картах вода отделяется и возвращается в реку, а донные отложения остаются. Работы продолжаются до ледостава. Завершить объект планируется в 2027 году.
«Расчистка реки Сызранка позволит восстановить экологическое состояние водного объекта. Работы идут в графике, планируем закончить в 2027 году», — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов.
Реализация проекта позволит улучшить экологические условия жизни для более чем 56 тыс. жителей. В акватории реки также расположена водно-гребная база Школы олимпийского резерва, где в результате расчистки реки уже проходят тренировки спортсменов.
Местные жители отмечают, что на месте бывших зарослей камыша и кустарников восстанавливается биоразнообразие, на реку вернулись водоплавающие птицы — лебеди и утки. 

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Сызрань

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