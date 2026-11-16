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В Сызрани ГУ МЧС СО приняло исторический пожарный ствол от коллег из Саратовской области

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Эта реликвия — не просто экспонат. Это живая память о подвигах, самоотверженности и верности долгу многих поколений огнеборцев.

Сызрань стала торжественной точкой приёма важной реликвии: Главное управление МЧС России по Самарской области приняло исторический пожарный ствол от коллег из Саратовской области. Этот день запомнится не только передачей реликвии, но и атмосферой настоящего единства, уважения к традициям и гордости за профессию.

Встреча прошла по доброй традиции — с хлебом‑солью, как знак гостеприимства и признания важности общего дела. Особую торжественность моменту придало выступление местного Сызранского ансамбля: под аккомпанемент духового оркестра прозвучала известная патриотическая песня, отозвавшаяся в сердцах каждого гостя.

Важной частью церемонии стало символическое соединение двух пожарных рукавов — как образ неразрывной связи поколений огнеборцев, их общей миссии и готовности вместе встать на защиту людей.

В мероприятии приняли руководство города, ветераны пожарно‑спасательного гарнизона и сотрудники МЧС России.

Кульминацией дня стала символическая передача пожарного ствола от ветерана молодому поколению — знак доверия, ответственности и продолжения славных традиций службы.

Всю ближайшую неделю реликвия будет путешествовать по пожарно‑спасательным подразделениям губернии: каждый сотрудник сможет прикоснуться к истории, почувствовать связь времён и ещё раз осознать, какой огромный путь прошла пожарная охрана

. А уже после церемонии исторический ствол отправился дальше — на пожарном поезде в Самару, продолжая свой путь по области.

Эта реликвия — не просто экспонат. Это живая память о подвигах, самоотверженности и верности долгу многих поколений огнеборцев. И сегодня частица этой великой истории проехала через Сызрань, оставив в сердцах людей тёплый и сильный след.

Эстафета стартовала 4 сентября в Татарстане и завершит свой путь в Москве в 2029 году — к 380‑летию пожарной охраны Росси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской областии.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Сызрань

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