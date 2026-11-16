Более 900 млн рублей льготного займа ФРП получил резидент ТОР «Тольятти» - ООО «Атлас Трейлер»

ООО «Атлас Трейлер» (резидент ТОР «Тольятти») привлекла 943 млн рублей льготного займа от федерального Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Общий бюджет проекта превышает 2 млрд рублей.



Средства направят на запуск серийного производства надстроек для мусоровозов — специализированных кузовов с системой прессования ТКО, которые устанавливаются на шасси КАМАЗ поколений К3 и К5. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 640 надстроек ежегодно, а уровень локализации составит 70%.



Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области:

"Для Самарской области это не просто ещё один инвестпроект, а реальное усиление позиций региона как центра автомобилестроения. И особенно приятно, что за этим проектом стоят люди, которые по-настоящему стараются развивать производство в Тольятти и Самарской области", сообщает пресс-служба минэкономразвития Самарской области.

Фото: минэкономразвития Самарской области