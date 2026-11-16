32-летняя самарчанка нанесла палкой смертельные удары 60-летнему мужчине в ходе конфликта

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в ноябре 2026 года между фигуранткой и 60-летним мужчиной, находящимися в квартире по месту жительства мужчины, произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла несколько ударов палкой по различным частям тела потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО