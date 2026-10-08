В Борском районе создадут современные условия оказания медпомощи

В этом году в селе Неприк Борского района будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время завершается подготовка основания под заливку бетона. Затем начнется возведение модульного здания.



«Старый пункт располагается в приспособленном помещении и не отвечает современным требованиям. Сегодня медицинскую помощь здесь получают 139 человек, среди них 13 детей. Приём ведёт опытная медсестра Виктория Глухова», - рассказал главный врач Борской ЦРБ Николай Пастухов.



Строительство нового ФАПа — событие долгожданное и важное как для медработников, так и для пациентов.



"Это будет модульное здание с комфортной зоной ожидания, процедурным и прививочным кабинетами. Строительно-монтажные работы планируется закончить в конце года. Затем начнётся поставка мебели и медоборудования, после процедуры лицензирования новый ФАП откроет двери для пациентов", - отметил главврач.



Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО