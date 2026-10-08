В Борском районе создадут современные условия оказания медпомощи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня на Московском шоссе в Самаре высадили первые 11 каштанов.
8 октября в Самаре начали осеннюю посадку деревьев
В Самаре на улице Молодогвардейской, на участке от улицы Ульяновской до Студенческого переулка, временно ограничат движение транспорта для обновления сетевых коммуникаций.
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Молодогвардейской
Операция «Нелегал»: сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в районе станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги был выявлен 35-летний иностранный гражданин
Самарские транспортные полицейские задержали иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступлений 
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
Премии присуждаются за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства, авторами которых являются граждане государств-у
Открыт прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства
10 октября в 13:00 в Самарской областной научной библиотеке определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». По результатам отборочных туров в финале будут состязаться 57 участников из 10 муниципалитетов Самарской области.
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Красноярском районе на автодороеи М-5 «Урал» столкнулись LADA Granta и грузовик DAF.
Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП в Красноярском районе Самарской области
В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтёров Группы «Т Плюс».
В Самаре определены сильнейшие дежурные электромонтёры группы «Т Плюс»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.48
-0.23
EUR 96.33
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Борском районе создадут современные условия оказания медпомощи

322
В этом году в селе Неприк Борского района будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время завершается подготовка основания под заливку бетона.

В этом году в селе Неприк Борского района будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время завершается подготовка основания под заливку бетона. Затем начнется возведение модульного здания.

«Старый пункт располагается в приспособленном помещении и не отвечает современным требованиям. Сегодня медицинскую помощь здесь получают 139 человек, среди них 13 детей. Приём ведёт опытная медсестра Виктория Глухова», - рассказал главный врач Борской ЦРБ Николай Пастухов.

Строительство нового ФАПа — событие долгожданное и важное как для медработников, так и для пациентов.

"Это будет модульное здание с комфортной зоной ожидания, процедурным и прививочным кабинетами. Строительно-монтажные работы планируется закончить в конце года. Затем начнётся поставка мебели и медоборудования, после процедуры лицензирования новый ФАП откроет двери для пациентов", - отметил главврач.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки.
08 октября 2026, 16:20
Терапевт из Подмосковья выбрала работу в Тольятти благодаря мерам поддержки
Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки. Здравоохранение
259
Главный врач Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского. Ольга Павлова:"Сохранение зрения начинается не в операционной. Оно начинается с внимательного отношения к своему здоровью и своевременного профилактического осмотра".
08 октября 2026, 15:04
8 октября отмечается Всемирный день зрения
Главный врач Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского. Ольга Павлова:"Сохранение зрения начинается не в операционной. Оно начинается с внимательного отношения к... Здравоохранение
293
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%.
07 октября 2026, 15:45
В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент... Здравоохранение
766
Здравоохранение
Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки.
8 октября 2026  16:20
Терапевт из Подмосковья выбрала работу в Тольятти благодаря мерам поддержки
260
Главный врач Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского. Ольга Павлова:
8 октября 2026  15:04
8 октября отмечается Всемирный день зрения
294
В этом году в селе Неприк Борского района будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время завершается подготовка основания под заливку бетона.
8 октября 2026  14:31
В Борском районе создадут современные условия оказания медпомощи
322
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%.
7 октября 2026  15:45
В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа
766
Эксперты оценили стоимость стоматологических услуг в крупных городах России
7 октября 2026  10:33
Эксперты оценили стоимость стоматологических услуг в крупных городах России
575
В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
6 октября 2026  12:25
В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
771
6 октября жителей Тольятти приглашают на акцию, посвященную профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических.
5 октября 2026  19:09
 Для тольяттинцев пройдет бесплатная профилактическая акция
1019
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Алакаевка – это большое село, взрослое население составляет около 900 человек.
5 октября 2026  17:41
В селе Алакаевка Кинельского района завершён капремонт ФАПа
1059
Футбольный клуб «Крылья Советов» продолжает системно заботиться о здоровье не только игроков, но и всего персонала, понимая, что безопасность команды зависит от каждого сотрудника.
5 октября 2026  14:13
ФК "Крылья Советов" присоединился к прививочной кампании
1128
в Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля
3 октября 2026  13:49
В Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля
1538
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
191
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
8 октября 2026  13:42
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
393
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
8 октября 2026  12:59
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
311
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
591
в Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
7 октября 2026  12:26
В Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
546
Весь список