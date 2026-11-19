Врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России вернули возможность ходить подростку, попавшему в ДТП. У мальчика был открытый многооскольчатый перелом ноги. В медучреждении соседнего региона его прооперировали и зафиксировали костные отломки с помощью аппарата внешней фиксации (аппарата Илизарова). Но из-за массивной травмы кость срасталась плохо и у подростка начал образовываться ложный сустав.

Как пояснил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков, ложный сустав – это патологическое состояние, при котором костные отломки не срастаются и на месте перелома образуется неестественная подвижность. Из-за этого подросток не мог наступать на ногу, а значит и нормально ходить. После нескольких операций проблема не решилась, поэтому родители мальчика обратились в Клиники СамГМУ.

«Родители узнали про нашу клинику и приехали к нам, чтобы мы избавили их сына от этой проблемы, – говорит Андрей Шмельков. - Ложный сустав у мальчика был уже более полугода и тенденции к сращению не было. Мы поменяли тактику лечения, и вместо аппарата Илизарова установили пациенту внутрикостный штифт. За одну операцию мы восстановили костную целостность и на этом фоне кость срослась».

Все это время мальчик жил полноценной жизнью, самостоятельно передвигался и мог наступать на ногу. После того, как кость срослась, хирурги удалили штифт. Операция прошла успешно, в ближайшие дни подросток отправится домой.