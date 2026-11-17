В Москве спасли жизнь самой маленькой недоношенной девочки, вес которой при рождении составил всего 330 граммов, а рост — 25 сантиметров, рассказала журналистам вице-мэр Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что причиной преждевременных родов стала тяжелая преэклампсия у матери. При таком осложнении у беременной значительно повышается артериальное давление, нарушаются функции почек и других органов, а состояние плода требует тщательного наблюдения.

Врачи на консилиуме решили делать экстренное кесарево сечение. После рождения ребенка сразу же поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В клинике девочка провела больше четырех месяцев — сначала в реанимации, затем в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. За это время благодаря работе врачей и активному участию мамы она набрала вес до 2020 граммов и смогла отправиться домой.

Сейчас за развитием младенца наблюдают специалисты центра ранней помощи "Коммунарки".