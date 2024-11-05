Московские врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов из четырех

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Врачи Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли жизнь 60-летнего пациента с поражением трех сердечных клапанов из четырех. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишут "Известия".

Медикам удалось поставить верный диагноз больному благодаря новым стандартам оказания экстренной помощи. Пациент поступил с жалобами на одышку и с удушьем. Обследование подтвердило у него поражение клапанов сердца и разрушение створки органа.

Мужчина несколько месяцев пытался самостоятельно вылечить воспаление легких, в результате неправильная терапия привела его распространению инфекции на сердце. Кардиохирурги провели экстренную операцию по замене двух клапанов и пластической реконструкции третьего.

По словам вице-мэра, пациент сразу ощутил улучшение самочувствия.

«У него исчезла одышка, и он снова смог лежать без чувства дискомфорта. На адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло еще две-три недели, после чего мужчина вернулся к привычному образу жизни», — приводит слова Раковой пресс-служба мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы