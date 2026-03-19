Московские врачи сохранили зрение школьникам после химического эксперимента

В Москве двое 15-летних подростков получили серьезные травмы глаз при попытке воспроизвести химический опыт из социальных сетей. Об этом 19 марта сообщили в столичном департаменте здравоохранения, пишут "Известия".

Школьники решили повторить увиденный в интернете эксперимент с использованием бытовой химии, однако в процессе приготовления смесь взорвалась.

С химическими ожогами глаз пострадавших экстренно госпитализировали в Морозовскую детскую больницу.

«Московские врачи провели комплексное лечение, по итогам которого зрение одного из мальчиков восстановилось полностью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Второму пострадавшему удалось вернуть зрение лишь на 60%, так как полученные им ожоги оказались слишком глубокими и тяжелыми.