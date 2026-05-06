В преддверии Дня Победы Ирина Калягина поздравила ветерана Великой Отечественной войны 

Наталии Андреевне Щипановой, участнику Великой Отечественной войны в прошлом году исполнилось 100 лет. После окончания 9 класса, ей исполнилось 18 лет, и в 1944 году ее призвали на войну. Свой боевой путь она прошла в 34 отдельной роте связи радио-телеграфистом на Дальневосточном фронте.

«Дорогая Наталия Андреевна, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева хочу вам передать подарки к празднику и поздравления. От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа, пусть рядом с вами будут близкие и дорогие вам люди! Низкий вам поклон за Победу!», — поздравила ветерана Ирина Евгеньевна.

За чашкой чая поговорили о разном — о молодости, о семье, и о том, как в свои 100 лет Наталия Андреевна продолжает жить, не теряя оптимизма. Она общается с семьей, встречает гостей и отмечает, что главное для нее — благополучие внуков и правнуков.

«Хочу, чтобы у моих внуков все было хорошо, что мне еще нужно! А я уж как сумела, так и прожила», — делится Наталии Андреевна

Празднование Дня Победы становится особенно значимым, когда есть возможность поздравить и выразить благодарность нашим ветеранам. Низкий поклон Наталии Андреевне и всем тем, кто боролся за свободу и независимость нашей Родины!

Фото: минкульт СО