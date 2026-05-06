Вячеслав Федорищев навестил в больнице Середавина самарца, получившего травмы при атаки БПЛА 23 апреля

"Сегодня в областной клинической больнице им. В.Д. Середавина навестил жителя Самары, получившего травмы в результате атаки вражеского БПЛА 23 апреля



Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны.



Мужчина был серьезно ранен во время происшествия на улице Демократической - он ожидал трамвай на остановке, бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила его в больницу им. Середавина, там была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его состояние, по словам врачей, тяжелое, но стабильное. Реаниматологи работают командой вместе с хирургами, все необходимые препараты и аппаратура в больнице есть.



Пообщался с коллективом отделения, поблагодарил за слаженную работу по спасению людей. Оказание помощи пострадавшим держу на контроле", - рассказал Вячеслав Федорищев.

