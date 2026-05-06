Более 200 тысяч жителей региона проголосовали за обновление общественных пространств

В Самарской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По состоянию на 6 мая 206 тысяч жителей региона уже определились с приоритетными общественными пространствами, которые будут приведены в порядок в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня.

В голосовании традиционно принимают участие 11 муниципальных образований: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Октябрьск, Похвистнево и Безенчук. Впервые к голосованию подключились еще 22 опорных населенных пункта региона: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей активно подключаться к голосованию. «К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится всё больше. В прошлом году из 110 представленных объектов жители выбрали 39. Уже приступаем к их благоустройству», — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.

Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой житель региона, достигший 14-летнего возраста. Голосование проходит на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru с использованием учетной записи «Госуслуг». Также в период голосования жителям помогают волонтеры, прошедшие специальное обучение. Добровольцы консультируют граждан на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, разъясняя цели программы и особенности представленных дизайн-проектов.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году. Так, в Самаре в настоящее время по количеству голосов лидирует Сквер памяти ветеранов, расположенный на территории между домами № 5–15 по улице Силина (более 11 тысяч голосов). Концепция предполагает общее улучшение среды, установку малых архитектурных форм и элементов уличной мебели, восстановление пешеходных дорожек, монтаж новых опор освещения, высадку зеленых насаждений и цветочных клумб.

В Тольятти наибольшее число голосов (свыше 13,5 тысяч) набирает сквер «Ромашка» в 5-м квартале. В случае победы проекта здесь запланированы замена твердого покрытия и опор освещения, установка скамеек, озеленение, организация детской и спортивной зон.

Жители Отрадного отдают предпочтение благоустройству участка улицы Сабирзянова. За этот проект отдано порядка 1,8 тысячи голосов. Концепция предусматривает продолжение благоустройства пространства «Ритмы бульварной поэзии», которое появилось в 2025 году благодаря победе в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2027 году на улице Сабирзянова от ул. Орлова до ул. Чернышевского, предлагается выполнить устройство тротуаров, установить современные опоры и малые архитектурные формы, озеленить территорию.