Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития.
Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке
Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны.
Вячеслав Федорищев навестил в больнице Середавина самарца, получившего травмы при атаки БПЛА 23 апреля
На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления.
Стартовал второй этап очистки самарских пляжей
Температура воздуха 7 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
7 мая в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +27°С
С 1 по 3 мая в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» впервые прошёл фестиваль «Киномаёвка».
«Киномаёвка»: фильм «Анна», снятый в Самарской области, представили на фестивале в Крыму
5 мая на железнодорожный вокзал Самары вернулся ретро-состав «Паровоза Победы», стартовавший отсюда в праздничный тур в конце апреля.
Более 15 тысяч человек встретили «Паровоз Победы» в Самаре
В Самарской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Более 200 тысяч жителей региона проголосовали за обновление общественных пространств
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.34
-0.1
EUR 88.35
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 200 тысяч жителей региона проголосовали за обновление общественных пространств

204
В Самарской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Самарской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По состоянию на 6 мая 206 тысяч жителей региона уже определились с приоритетными общественными пространствами, которые будут приведены в порядок в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня.
В голосовании традиционно принимают участие 11 муниципальных образований: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Октябрьск, Похвистнево и Безенчук. Впервые к голосованию подключились еще 22 опорных населенных пункта региона: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей активно подключаться к голосованию.  «К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится всё больше. В прошлом году из 110 представленных объектов жители выбрали 39. Уже приступаем к их благоустройству», — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.
Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой житель региона, достигший 14-летнего возраста. Голосование проходит на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru с использованием учетной записи «Госуслуг». Также в период голосования жителям помогают волонтеры, прошедшие специальное обучение. Добровольцы консультируют граждан на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, разъясняя цели программы и особенности представленных дизайн-проектов. 
Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году. Так, в Самаре в настоящее время по количеству голосов лидирует Сквер памяти ветеранов, расположенный на территории между домами № 5–15 по улице Силина (более 11 тысяч голосов). Концепция предполагает общее улучшение среды, установку малых архитектурных форм и элементов уличной мебели, восстановление пешеходных дорожек, монтаж новых опор освещения, высадку зеленых насаждений и цветочных клумб.
В Тольятти наибольшее число голосов (свыше 13,5 тысяч) набирает сквер «Ромашка» в 5-м квартале. В случае победы проекта здесь запланированы замена твердого покрытия и опор освещения, установка скамеек, озеленение, организация детской и спортивной зон.
Жители Отрадного отдают предпочтение благоустройству участка улицы Сабирзянова. За этот проект отдано порядка 1,8 тысячи голосов. Концепция предусматривает продолжение благоустройства пространства «Ритмы бульварной поэзии», которое появилось в 2025 году благодаря победе в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2027 году на улице Сабирзянова от ул. Орлова до ул. Чернышевского, предлагается выполнить устройство тротуаров, установить современные опоры и малые архитектурные формы, озеленить территорию. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
466
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
373
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
325
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
758
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
1244
Весь список