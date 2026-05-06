В Самаре проводят восстановление газонов, прилегающих к автомобильным дорогам. Специалисты восстанавливают бортовой камень, планируют и добавляют, где это необходимо, грунт, и подсеивают траву. К настоящему времени такие работы завершены вдоль улиц Чапаевской, Молодогвардейской и др. Всего городскими службами уже обследовано порядка 200 гектаров газонов вдоль дорог.



«Мы продолжаем нашу масштабную программу озеленения Самары. Она касается не только деревьев и цветов, но и восстановления газонов – в этом году уделяем им особое внимание. Самара – один из первых городов, где восстановление озеленения, высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Деревья и кустарники для высадки подбираем так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде, были ветро- и морозоустойчивы, привлекательно выглядели в течение всего периода вегетации. Самара должна вновь стать ухоженным, красивым городом, где приятно гулять в любое время года», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Специалисты департамента городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями и подрядчиками, обслуживающими объекты улично-дорожной сети, в ежедневном режиме ведут обследование зеленых насаждений. При необходимости – в случае, если дерево аварийное и больное – проводится санитарная обрезка или снос. Вместе с тем определяются новые места для высадки – в зависимости от особенностей локации там высаживают деревья либо кустарники.



«Взамен утраченных больных, аварийных насаждений и снесённых с охранных зон инженерных сетей будем проводить более масштабные компенсационные высадки. Рассчитываем, что к специалистам присоединятся и жители Самары – в наших интересах сделать город и каждый из его районов более зеленым. В перспективе планируем создать собственный питомник, где будем выращивать саженцы для наших будущих озеленительных проектов», – сообщил в ходе прямого эфира программы «Прямой диалог» заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Фото: пресс-служба администрации Самары