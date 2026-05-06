«В песне наша память»: в СОУНБ - концерт в честь празднования Дня Победы

13 мая в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «В песне наша память». В программу войдут самые любимые народом композиции, посвящённые Великой Отечественной войне.

Самарские музыканты воздадут должное подвигу советских солдат, которые отстояли свою Родину и защитили её от фашизма. Память обо всех героях, кто отдал жизнь за будущие поколения или мужественно прошёл через горнило войны и возвратился домой, живёт в песнях, которые прозвучат в «Новом пространстве» под аккомпанемент рояля.

На концерте «В песне наша память» выступят артистки: меццо-сопрано Анна Полякова и Людмила Антонова, сопрано Екатерина Андреева, Марина Антропова, Ангелина Татарова, Полина Ильченко, Александра Коренистова и Полина Зимовец. Аккомпанировать им будет виртуозная пианистка Мария Захарченко. В качестве ведущей выступит доцент кафедры фортепиано и музыковедения СГИК, кандидат искусствоведения Анна Лазанчина. Художественным руководителем данного проекта является доцент кафедры вокального искусства СГИК, кандидат педагогических наук Людмила Антонова.



13 мая 2026 года в 18:30, галерея «Новое пространство», Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

6+

Фото: пресс-служба СОУНБ