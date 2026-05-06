Стартовал второй этап очистки самарских пляжей

На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления. Для очистки береговой линии задействованы тракторы, погрузчики, пескопросеивающая техника и транспортные средства для вывоза крупногабаритного мусора - брёвен и веток. Всего к сезону очистят порядка 162 тысячи квадратных метров пляжных территорий, после чего обновят верхний слой – завезут и разравнят более 29,5 тысячи тонн песка.



Сейчас в очистке пляжей задействованы 18 сотрудников МАУ «Самарская набережная» и 5 единиц техники, в том числе протестированный в начале апреля прицепной пескопросеивающий аппарат – оборудование, которое крепится к трактору, перерабатывает песок и избавляет его от камней, стекла и др. Также ведется пусконаладка новой самоходной пляжеуборочной пескопросеивающей машины повышенной производительности. Её планируется запустить после завершения уборки основной массы мусора.





Фото: пресс-служба администрации Самары