Более 15 тысяч человек встретили «Паровоз Победы» в Самаре

5 мая на железнодорожный вокзал Самары вернулся ретро-состав «Паровоза Победы», стартовавший отсюда в праздничный тур в конце апреля. На десяти платформах гостям представили 24 единицы военной техники, в том числе участвовавшую в реальных боевых действиях. Всего за время стоянки экспозицию посетили более 15 тысяч человек – жители Самары и других городов региона.



«Мы встретили замечательный поезд, который уже несколько лет в майские дни проходит победным маршрутом. Такие экспозиции дают редкую возможность увидеть оружие Победы, которое производилось на предприятиях Самарской области. Железнодорожники доставляли станки и грузы под огнём противника, в том числе на станцию Юнгородок. Это великий ратный подвиг. Сегодня мыслями мы — с нашими ребятами, которые продолжают дело победителей. Вспоминая 45-й, ждём самарцев, волжан, россиян с победой. Наш народ победить нельзя, и сегодняшняя акция это подтверждает», - сказал заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов.



Состав возглавил действующий паровоз серии «Л» Лебедянка, олицетворяющий бронепоезд военных времён, а каждая платформа посвящена уникальным историческим событиям Великой Отечественной войны. Для гостей также работали выставки раритетного стрелкового оружия и проходила Георгиевских лент. Все желающие могли сфотографироваться с военными экспонатами и подняться в кабину действующего паровоза.



«Паровоз Победы» в канун 9 мая – настоящий подарок для жителей Самары, которая с честью носит звание Города трудовой доблести. Это уникальная возможность прочувствовать атмосферу того самого победного 1945 года, когда сюда, на вокзал Куйбышева, пришел весь город с цветами и со слезами на глазах встречать своих сыновей-победителей. Благодарю руководство Куйбышевской железной дороги и всем, чьими силами организован маршрут «Поезда Победы» по России. Благодаря вам история становится ближе», - сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Для гостей мероприятия выступили самарские артисты, творческие коллективы железнодорожников с концертной программой, кроме того, для посетителей работала полевая кухня.

