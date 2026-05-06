«Киномаёвка»: фильм «Анна», снятый в Самарской области, представили на фестивале в Крыму

С 1 по 3 мая в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» впервые прошёл фестиваль «Киномаёвка». Масштабное культурное событие объединило представителей киноиндустрии и государственной власти, жителей и гостей Крыма. Центральным событием фестиваля стал конкурс работ молодых кинематографистов «Мост.Горизонты». В конкурсную программу вошёл фильм «Анна», съёмки которого прошли в Самарской области.

Фильм «Анна» режиссёра Александра Артемьева рассказывает о том, что произошло с Анной Карениной после событий одноимённого романа. Идея объединяет героев из двух великих литературных произведений — «Анна Каренина» Л. Н. Толстого и «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

«Как режиссёра меня всегда интересовала теория о самостоятельной жизни литературных героев вне их произведения. Ни в коем случае не прикасаясь к интерпретации классики, любопытно оживить её героев. И великое «а что, если бы…» не даёт покоя. Хотелось без вмешательства в произведения великих классиков поработать с их героями», — подчёркивает Александр Артемьев.

По сюжету после самоубийства Анна Каренина оказывается между Раем и Адом. Её встречают Азазелло и Коровьев. Позже к ним присоединяется кот Бегемот, чтобы представить Анну своему хозяину — Воланду. Воланд знакомится с Анной и предлагает ей второй шанс: вернуться на Землю, но взамен выполнить очень простую услугу. Автор отметил, что важно было сделать акцент на героях и не отвлекать внимание зрителя яркими локациями. Поэтому чёрный кабинет становится вакуумным пространством в кадре.

Главная ценность фильма, по словам режиссёра, в тех обстоятельствах, которые раскрывает картина и которых ещё не было ранее, и в создании новой литературной вселенной. Главный совет зрителям от авторов: «Читайте классику и смотрите хорошее кино — это самые яркие источники для фантазии и вдохновения».

Тема второго шанса и перерождения, которая поднимается в фильме, достаточно актуальна. Она заставляет задуматься о причинах наших поступков. Задача съёмочной группы здесь была в том, чтобы серьёзно подготовиться и создать такую атмосферу, в которой возникает химия между исполнителями ролей. Благодаря этому герои погружают в историю настолько, что всё кажется живым: зрителям хочется узнать, с кем ещё такое произошло или произойдёт, куда дальше отправятся персонажи.

В рамках конкурсной программы «Мост.Горизонты» свои работы представили молодые кинематографисты со всей страны. В состав жюри под председательством народного артиста России, кинорежиссёра, продюсера, художественного руководителя и основателя киностудии «РОК» Алексея Учителя вошли заслуженная артистка России, кинорежиссёр и актриса Дарья Мороз, кинорежиссёр, сценарист, оператор Алексей Андрианов, кинорежиссёр Светлана Музыченко, а также кинопродюсер, продюсер кинофестивалей «Новое движение» и «Зимний» Максим Королёв. Для многих молодых кинематографистов конкурс стал одним из первых профессиональных событий в карьере, открыв им возможность познакомиться с опытными коллегами, представить свои картины широкой аудитории и получить обратную связь от мэтров индустрии.

На конкурс поступило более 200 заявок, в основную программу кинопоказов вошли 43 фильма из 42 регионов. Экспертное жюри определило сильнейшие игровые и документальные картины сезона в разных номинациях, в том числе «Лучший фильм о событиях специальной военной операции». Фильмом открытия стала картина «Старый орёл» режиссёра Мурада Ногмова, которая рассказывает о том, как единственный оставшийся старожил отдалённого осетинского села пытается спасти его от исчезновения, превратив в туристическую экодеревню. Всего же на фестивале «Киномаёвка» было представлено порядка 70 картин: громкие премьеры российского проката, фильмы молодых авторов и ретроспективы классики.

