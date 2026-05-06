Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке

Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития. Ключевым фактором стала новая мера поддержки, введенная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, в прошлом году: специалисты получили по 1 миллиону рублей и по 200 тысяч подъемных по наиболее востребованным специальностям.

Анна сейчас трудится врачом-неврологом сосудистого отделения стационара, признается, что путь в профессию начался еще с детства.

«В медицину пришла по совету родителей. Всю жизнь хотела помогать людям и поначалу планировала быть учителем, - рассказала Анна Зольникова. - Но поступила в медицинский университет, и я ни разу об этом не пожалела. Выбрала быть врачом неврологом, так как это очень интересная специальность, многогранная и многосторонняя».

Дмитрий Зольников - врач хирург. С переездом, отметили специалисты, проблем не возникло.

«Коллеги здесь встретили очень хорошо, всё объяснили, рассказали. Очень приятно было", - подчеркнула Анна Зольникова.

Напомним, единовременная специальная социальная выплата в размере 1 млн рублей выдается врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран. Новая мера поддержки помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

