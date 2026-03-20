Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Борьба с сахарным диабетом - одно из важных направлений нацпроекта.

В центре работают врачи-эндокринологи, офтальмолог, которые обучают пациентов навыкам самоконтроля, информируют о методах профилактики и осложнений, проводят консультации и необходимые обследования.

"Наш центр оснащен современным оборудованием. Это техника для лечения диабетической стопы, офтальмологические аппараты, ультразвуковая неинвазивная система исследования сосудов для раннего выявления сосудистых осложнений", - рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

За время работы эндокринологического центра помощь получили более 12 тысяч жителей Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.

В центре функционирует также "Школа для больных сахарным диабетом". Еженедельно проводится цикл занятий по обучению правилам жизни и ухода при этом заболевании. В 2025 году 1170 пациентов прошли обучение, освоив навыки самоконтроля за заболеванием. Тем, кто состоит на диспансерном наблюдении, специалисты рекомендуют проходить повторное обучение каждые 3-5 лет.

"В рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в регионе работают три межрайонных и два региональных эндокринологических центра. Они функционируют в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.В прошлом году дополнительно поставлены 12 единиц оборудования с целью оснащения кабинетов «Диабетическая стопа» и «Диабетическая ретинопатия» межрайонного эндокринологического центра Сызрани. В этом году запланировано дооснащение регионального эндокринологического центра на базе областной больницы имени Середавина, в том числе лазерным фотокоагулятором для проведения лазерной коагуляции сетчатки пациентам с сахарным диабетом", - отметила главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области Светлана Манцагова.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
51
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
260
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
260
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
546
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
535
Весь список