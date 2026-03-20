Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани

Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Борьба с сахарным диабетом - одно из важных направлений нацпроекта.

В центре работают врачи-эндокринологи, офтальмолог, которые обучают пациентов навыкам самоконтроля, информируют о методах профилактики и осложнений, проводят консультации и необходимые обследования.

"Наш центр оснащен современным оборудованием. Это техника для лечения диабетической стопы, офтальмологические аппараты, ультразвуковая неинвазивная система исследования сосудов для раннего выявления сосудистых осложнений", - рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

За время работы эндокринологического центра помощь получили более 12 тысяч жителей Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.

В центре функционирует также "Школа для больных сахарным диабетом". Еженедельно проводится цикл занятий по обучению правилам жизни и ухода при этом заболевании. В 2025 году 1170 пациентов прошли обучение, освоив навыки самоконтроля за заболеванием. Тем, кто состоит на диспансерном наблюдении, специалисты рекомендуют проходить повторное обучение каждые 3-5 лет.

"В рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в регионе работают три межрайонных и два региональных эндокринологических центра. Они функционируют в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.В прошлом году дополнительно поставлены 12 единиц оборудования с целью оснащения кабинетов «Диабетическая стопа» и «Диабетическая ретинопатия» межрайонного эндокринологического центра Сызрани. В этом году запланировано дооснащение регионального эндокринологического центра на базе областной больницы имени Середавина, в том числе лазерным фотокоагулятором для проведения лазерной коагуляции сетчатки пациентам с сахарным диабетом", - отметила главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области Светлана Манцагова.

