В отделе редких книг СОУНБ вы увидите финальную выставку, завершающую цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве». Собраны работы мастеров, которые перевели древний текст на язык образов
СОУНБ: финальная выставка, завершающая цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве»
7 мая на железнодорожном вокзале Самары состоится праздничное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Завтра из Самары до Курумоча запустят музыкальный рейс в честь Дня Победы 
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития.
Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке
Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны.
Вячеслав Федорищев навестил в больнице Середавина самарца, получившего травмы при атаки БПЛА 23 апреля
На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления.
Стартовал второй этап очистки самарских пляжей
Температура воздуха 7 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
7 мая в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +27°С
С 1 по 3 мая в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» впервые прошёл фестиваль «Киномаёвка».
«Киномаёвка»: фильм «Анна», снятый в Самарской области, представили на фестивале в Крыму
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Завтра из Самары до Курумоча запустят музыкальный рейс в честь Дня Победы 

7 мая на железнодорожном вокзале Самары состоится праздничное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уже завтра, 7 мая, из Самары до Курумоча запустят музыкальный рейс в честь Дня Победы. На железнодорожном вокзале состоится праздничное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Что ждет пассажиров:

 В 15:40 на платформе №8 выступят детский танцевальный коллектив «Акварель» и воспитанники центров для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята прочитают стихи и исполнят песни военных лет. После концерта всех желающих угостят блюдами полевой кухни.

 В 16:50 пассажиры отправятся в музыкальный рейс по маршруту Самара – Курумоч – Самара. В пути самарские музыканты исполнят знакомые каждому композиции военных лет.

Стать участником музыкального рейса может любой желающий — достаточно приобрести билет на электропоезд, отправляющийся из Самары в 16:50. Вход на концерт на платформе свободный.

Организатор акции — Самарская пригородная пассажирская компания при поддержке министерства транспорта Самарской области.

 

Фото:   минтранс СО

В отделе редких книг СОУНБ вы увидите финальную выставку, завершающую цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве». Собраны работы мастеров, которые перевели древний текст на язык образов
06 мая 2026, 19:53
СОУНБ: финальная выставка, завершающая цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве»
В отделе редких книг СОУНБ вы увидите финальную выставку, завершающую цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве». Собраны работы мастеров, которые... Общество
Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны.
06 мая 2026, 17:56
Вячеслав Федорищев навестил в больнице Середавина самарца, получившего травмы при атаки БПЛА 23 апреля
Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны. Политика
На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления.
06 мая 2026, 17:49
Стартовал второй этап очистки самарских пляжей
На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к... Благоустройство
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуренное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
