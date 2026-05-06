Завтра из Самары до Курумоча запустят музыкальный рейс в честь Дня Победы 

Уже завтра, 7 мая, из Самары до Курумоча запустят музыкальный рейс в честь Дня Победы. На железнодорожном вокзале состоится праздничное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Что ждет пассажиров:



В 15:40 на платформе №8 выступят детский танцевальный коллектив «Акварель» и воспитанники центров для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята прочитают стихи и исполнят песни военных лет. После концерта всех желающих угостят блюдами полевой кухни.



В 16:50 пассажиры отправятся в музыкальный рейс по маршруту Самара – Курумоч – Самара. В пути самарские музыканты исполнят знакомые каждому композиции военных лет.



Стать участником музыкального рейса может любой желающий — достаточно приобрести билет на электропоезд, отправляющийся из Самары в 16:50. Вход на концерт на платформе свободный.



Организатор акции — Самарская пригородная пассажирская компания при поддержке министерства транспорта Самарской области.

Фото: минтранс СО