СОУНБ: финальная выставка, завершающая цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве»

840 лет назад было создано «Слово о полку Игореве».

Более 200 лет назад его впервые напечатали – и тогда в книге не было ни одного рисунка. Только гравюры ветки остролиста в начале и струнного инструмента в конце.



Сегодня всё иначе. Поэма обрела сотни лиц.



В отделе редких книг вы увидите финальную выставку, завершающую цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве». Собраны работы мастеров, которые перевели древний текст на язык образов: Ивана Блинова, Ивана Голикова, Марии Рыбниковой и Владимира Фаворского.



Приходите сравнить, как менялось видение «Слова» от века к веку.



Вход свободный, 6+

Выставка работает до 22 июля 2026 года

Отдел редких книг Самарской областной научной библиотеки

пр. Ленина, 14а

Фото: пресс-служба СОУНБ