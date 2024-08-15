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СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна

15 августа 2024 10:59
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СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и группа компаний «Аскона» совместно разработают программно-аппаратный комплекс для диагностики и коррекции нарушений ночного сна. Портативное устройство будет регистрировать физиологические параметры во время ночного сна в домашних условиях, позволит выявить причины нарушений сна и контролировать эффективность проводимого лечения. В этом году будет изготовлен и протестирован прототип. Работа ведется в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между двумя организациями.

Устройство будет регистрировать стадии сна, стадию быстрых движений глаз (REM), дыхательные параметры. Записанные данные можно будет передавать через Bluetooth на смартфон пользователя, а затем на сервер. Там они будут анализироваться, после чего будет сформирован отчет о наличии нарушений сна и их характере.

«Рынок полисомнографических устройств в последние годы демонстрирует устойчивый рост, – говорит директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров. - Это, в первую очередь, обусловлено растущей распространенностью нарушений сна, а также растущей осведомленностью людей о важности качества сна для здоровья человека. Особенно высок спрос на компактные домашние полисомнографические устройства, позволяющие проводить исследования сна за пределами медицинских учреждений и таким образом поддерживающих комфорт пациентаВ нашем НИИ накоплен значительный опыт исследований в области нейронаук и сна, что позволит нам успешно справиться с задачей по разработке инновационного отечественного устройства для диагностики нарушений сна совместно с экспертами компании «Аскона».

Кроме того, устройство будет способствовать засыпанию и пробуждению пациента в наиболее оптимальный с физиологической точки зрения период. Таким образом будет проводиться коррекция нарушений цикла «сон-бодрствование».

«Аскона уделяет большое внимание вопросам нарушения сна. Это часть нашей миссии и мы действительно верим, что своими продуктами и проектами мы способны влиять на улучшение положения со сном в нашей стране. В настоящее время бытовые трекеры не дают должный уровень точности, а профессиональные полисомнографы используются в медицинских или научных центрах. Для того, чтобы провести точную диагностику нарушений сна, необходимо поспать под контролем датчиков в медицинском центре, и такой вид диагностики недоступен большинству пользователей. Получается, что на одной стороне – точность, на другой - комфорт. Мы решили совместить две ключевые составляющие диагностики в одном девайсе. Уверены, что наши партнеры из СамГМУ обладают всеми необходимыми ресурсами и накопленной базой знаний для разработки такого гаджета», - прокомментировала Мария Гуржова, RnD директор «Аскона».

В 2026 году планируется организовать серийный выпуск устройств на базе Центра серийного производства СамГМУ.

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