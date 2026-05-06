«Стены памяти» открываются по всей Самарской области

В Самарской области продолжается акция «Стена памяти» – один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Сотрудники государственных и негосударственных организаций, предприятий, учреждений культуры и образования размещают портреты героев Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции.

Формат был впервые предложен Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» три года назад и с тех пор стал значимой частью всенародной акции.

Центральной площадкой акции в регионе стал ФГБУ «Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова» Минобороны России. На специально оборудованном стенде любой желающий может прикрепить портрет своего Героя – ветерана, труженика тыла, участника СВО.

К акции уже присоединились Досуговый Центр «Русич» в Тольятти, Краеведческий музей Сызрани, Большеглушицкий государственный техникум и другие учреждения региона. В Самарской областной детской библиотеке (г. Самара, ул. Невская, дом 8) уже несколько лет традиционно принимают участие в акции и размещают портреты участников Великой Отечественной войны. Ежегодно читатели и сотрудники библиотеки приносят портреты своих родственников, чтобы почтить их память. При необходимости библиотека также оказывает помощь читателям в оформлении портретов в единой стилистике акции.

В преддверии Дня Победы дань уважения героям своих семей отдают и сотрудники министерства науки и высшего образования Самарской области. Ведомство активно поддерживает альтернативные форматы «Бессмертного полка», чтобы сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Временно исполняющий обязанности министра регионального министерства науки и высшего образования Марк Шлеенков рассказал о своем деде – Николае Кузьмиче Попове, который служил на территории Западной Украины и участвовал в ликвидации бандеровских группировок. После войны ветеран жил в поселке Нагорный (недалеко от Чапаевска) и работал на Чапаевском опытном заводе измерительных приборов.

«Патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой мы принимаем участие в различных форматах, помогает сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем каждого из них, рассказывая об их боевом и трудовом пути. Очень важно, чтобы как можно больше молодых людей, включая школьников и студентов, присоединялись к этой акции. Узнавая истории простых солдат, офицеров, тружеников тыла, они начинают больше интересоваться историей своей Родины и чувствовать ответственность за ее судьбу и будущее», – отметил Марк Шлеенков.

Акция «Бессмертный полк» в альтернативных форматах продлится в Самарской области до 11 мая. Выбрать удобный формат участия и узнать, как присоединиться к всенародной акции памяти, можно на официальном сайте «Бессмертного полка России»: www.polkrf.ru.

