Я нашел ошибку
Главные новости:
8 мая Самарский литературно-мемориальный музей имени М. Горького приглашает жителей и гостей города на мероприятия, посвященные 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Самарский музей имени М. Горького приглашает на мероприятия ко Дню Победы
День открытых дверей «Школы муниципального депутата» прошёл на базе Университета «МИР» при поддержке партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области.
В Самаре ждут новый сезон «Школы муниципального депутата»
В Самарской области продолжается акция «Стена памяти» – один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
«Стены памяти» открываются по всей Самарской области
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 7 по 10 мая 2026 местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
В Самарской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Ко Дню радио Билайн собрал привычные слова, которые для профессионалов имеют другое значение.
Соты, сайты и пакеты: как знакомые слова помогают улучшать качество связи
Крановщика судят за гибель рабочего на стройке в центре Самары
Крановщика судят за гибель рабочего на стройке в центре Самары
Футбольные муралы в Самаре засияют яркими красками
Футбольные муралы в Самаре засияют яркими красками
Пробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Челно-Вершинском районе
Пробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Челно-Вершинском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.34
-0.1
EUR 88.35
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Стены памяти» открываются по всей Самарской области

86
В Самарской области продолжается акция «Стена памяти» – один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

В Самарской области продолжается акция «Стена памяти» – один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Сотрудники государственных и негосударственных организаций, предприятий, учреждений культуры и образования размещают портреты героев Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции.
Формат был впервые предложен Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» три года назад и с тех пор стал значимой частью всенародной акции.
Центральной площадкой акции в регионе стал ФГБУ «Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова» Минобороны России. На специально оборудованном стенде любой желающий может прикрепить портрет своего Героя – ветерана, труженика тыла, участника СВО. 
К акции уже присоединились Досуговый Центр «Русич» в Тольятти, Краеведческий музей Сызрани, Большеглушицкий государственный техникум и другие учреждения региона. В Самарской областной детской библиотеке (г. Самара, ул. Невская, дом 8) уже несколько лет традиционно принимают участие в акции и размещают портреты участников Великой Отечественной войны. Ежегодно читатели и сотрудники библиотеки приносят портреты своих родственников, чтобы почтить их память. При необходимости библиотека также оказывает помощь читателям в оформлении портретов в единой стилистике акции. 
В преддверии Дня Победы дань уважения героям своих семей отдают и сотрудники министерства науки и высшего образования Самарской области. Ведомство активно поддерживает альтернативные форматы «Бессмертного полка», чтобы сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Временно исполняющий обязанности министра регионального министерства науки и высшего образования Марк Шлеенков рассказал о своем деде – Николае Кузьмиче Попове, который служил на территории Западной Украины и участвовал в ликвидации бандеровских группировок. После войны ветеран жил в поселке Нагорный (недалеко от Чапаевска) и работал на Чапаевском опытном заводе измерительных приборов.
«Патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой мы принимаем участие в различных форматах, помогает сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем каждого из них, рассказывая об их боевом и трудовом пути. Очень важно, чтобы как можно больше молодых людей, включая школьников и студентов, присоединялись к этой акции. Узнавая истории простых солдат, офицеров, тружеников тыла, они начинают больше интересоваться историей своей Родины и чувствовать ответственность за ее судьбу и будущее», – отметил Марк Шлеенков.
Акция «Бессмертный полк» в альтернативных форматах продлится в Самарской области до 11 мая. Выбрать удобный формат участия и узнать, как присоединиться к всенародной акции памяти, можно на официальном сайте «Бессмертного полка России»: www.polkrf.ru.

 

 

Фото: ГБУК «Самарская областная детская библиотека»/Министерство науки и высшего образования Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 7 по 10 мая 2026 местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
06 мая 2026, 14:32
В Самарской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 7 по 10 мая 2026 местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность... Экология
20
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.
05 мая 2026, 20:35
На территории Самарской области объявлена угроза подлёта БПЛА
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.   Общество
960
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
05 мая 2026, 20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников... Общество
721
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
229
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
307
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
283
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
724
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
1204
Весь список