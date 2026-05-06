Самарским УК напомнили о необходимости контроля за состоянием вентканалов в МКД

Государственная жилищная инспекция Самарской области совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также газораспределительными организациями региона провела расширенное совещание по вопросам безопасности использования внутридомового газового оборудования. Врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян представил доклад о текущей ситуации с газоснабжением в регионе и мерах по предотвращению аварий.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования. Одним из ключевых нововведений стал усиленный контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Принятые меры обусловлены участившимися случаями отравления угарным газом и необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций.

«На сегодняшний день из-за проблем с дымовыми и вентиляционными каналами отключено 29 стояков в 157 квартирах. Основными причинами отключений стали отсутствие тяги, а также инциденты, связанные с отравлением газом. С 1 марта результаты проверок состояния каналов передаются напрямую в ГРО, что повышает оперативность реагирования и, в целях безопасности, ведет к росту числа отключений», - подчеркнул Георгий Степанян.

В соответствии с действующими требованиями, газоснабжение может быть приостановлено незамедлительно и без предварительного уведомления при выявлении непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан. К таким ситуациям относятся недостаточная тяга, а также недостаточный приток воздуха в помещениях с газовым оборудованием, что приводит к неполному сгоранию газа.

В случаях, когда невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом. Поскольку дымовые и вентиляционные каналы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, ответственность за их содержание несут управляющие организации.

В ходе совещания им рекомендовано использовать утвержденную форму акта обследования ВДГО как обязательное приложение к договорам с подрядчиками и закреплять в договорах обязанность подрядчика в первую очередь направлять акты в управляющую компанию для оперативного устранения неисправностей до передачи данных в ГРО. Также управляющим компаниям напомнили, что повторное подключение газа — платная услуга, расходы за которую несет именно управляющая организация.

Особое внимание уделено необходимости своевременной диагностики внутридомового газового оборудования с истекшим нормативным сроком службы. Участникам доведены методические рекомендации для выстраивания эффективного взаимодействия и обеспечения бесперебойной подачи газа жителям области.

