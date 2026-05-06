В преддверии Дня Великой Победы в Самарскую область вернулся «Паровоз Победы».
В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»
Коллектив «Муравей-НИК» из Приволжья под руководством Адияковой Марины Константиновны, заслуженного работника культуры РФ успешно выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный Самотек-XI» (г.Москва).
Народный театр из Самарской области «Муравей-НИК» покоряет Москву
В Самарской области продолжает расти популярность социального контракта как эффективной меры государственной поддержки.
Соцконтракт помог Наталье Хрипуновой осуществить мечту и открыть швейное ателье
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок.
В губернии завершаются весенние посадки леса 
В Самарской области активно развиваются предприятия, работающие в сфере креативных индустрий. Сегодня в этом секторе экономики работают более 10 тысяч компаний региона.
Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве РФ, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Самарским УК напомнили о необходимости контроля за состоянием вентканалов в МКД
В коллекцию Самарского областного художественного музея поступят картины художника – участника Великой Отечественной войны.
СОХМ принимает в дар три картины художника Леонида Царицынского
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Соцконтракт помог Наталье Хрипуновой осуществить мечту и открыть швейное ателье

В Самарской области продолжает расти популярность социального контракта как эффективной меры государственной поддержки. Благодаря национальному проекту «Семья», реализуемого по поручению Президента России
Владимира Путина, жители региона открывают собственное дело и повышают уровень дохода. Наталья Хрипунова на средства соцконтракта запустила швейное ателье полного цикла.

Ателье Натальи уже выполняет самые разные заказы: от пошива военной реконструкционной формы и карнавальных костюмов до создания подвенечных платьев, курток, шуб и пальто. Одним из первых крупных проектов стал заказ для самарской фабрики.

По словам предпринимательницы, для успешной работы ателье одинаково важны как опытные руки мастериц, так и современное оборудование.

Наталья заключила социальный контракт по направлению «Индивидуальная предпринимательская деятельность» и получила 223 тысячи рублей. На эти средства она приобрела оборудование и обновила помещение.

«С сентября месяца, как одобрили мне соцконтракт, я закупила оборудование – 5 промышленных машинок, парогенератор, профессиональную гадильную доску, резак, обновила помещение. Конечно соцконтракт серьезная подспорье. Я даже решилась на такой шаг как создание своей линейки авторских платьев», – поделилась Наталья Хрипунова.

Мечта о собственном производстве появилась у нее еще в школе после экскурсии на швейную фабрику. Большую помощь в осуществлении мечты оказали специалисты: в Управлении социальной защиты населения города Чапаевск сопровождали оформление документов, а составить бизнес-план и получить профессиональные рекомендации помог центр «Мой бизнес».

«Мы направляем граждан на консультации в центр "Мой бизнес", который уже непосредственно помогает разработать бизнес-план, дает советы по реализации проекта, помогает людям выйти на прибыльную стабильную работу», – пояснила Юлия Моргунова, заведующая сектором Управления социальной защиты населения города Чапаевска.

Господдержка помогла предпринимательнице из Чапаевска выйти на стабильный доход, а город получил несколько новых рабочих мест.

Социальный контракт остается одной из самых востребованных мер поддержки в Самарской области. По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, всего с 2021 по 2025 год в области было зарегистрировано 35,7 тысячи социальных контрактов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале 2026 года объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов. В этом году на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено свыше 1,3 миллиарда рублей.

 

