В ИК №16 пресечена попытка доставки запрещенных предметов

При реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела проведён досмотр автомобиля «Газель», прибывшего под управлением водителя П., 1983 года рождения, осуществлявшего доставку полиэтиленовой продукции, предназначенной для производства вторсырья.
В ходе досмотра транспортного средства в партии ввозимого сырья обнаружены и изъяты запрещённые предметы:
- сотовые телефоны — 2 шт.;
- SIM-карты — 2 шт.;
- блоки зарядных устройств — 2 шт.
По данному факту проводится проверка, сообщает .пресс-служба УФСИН России по Самарской области
