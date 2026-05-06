САТОБ: Ксении Овчинниковой, заслуженной артистке России, вручена премия «Душа танца»!

30 апреля на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоялась XXXII Торжественная церемония вручения приза «Душа танца», а также гала-концерт лауреатов.

Лауреатом премии стала Ксения Овчинникова — ведущая солистка Шостакович Опера Балет, заслуженная артистка России и Самарской области. Она удостоена награды в номинации «Звезда балета».

В рамках гала-концерта Ксения Овчинникова вместе с Сергеем Гагеном – ведущим солистом театра, заслуженным артистом Самарской области исполнили па-де-де Этуали и Премьера из балета Л. Делиба «Праздничный вечер».

Учреждённый в 1994 году Министерством культуры Российской Федерации и журналом «Балет», приз «Душа танца» является единственной в стране профессиональной наградой в области хореографического искусства. Ежегодно им отмечают выдающихся деятелей балета — артистов, педагогов, композиторов, дирижёров, сценографов и журналистов.

