В губернии завершаются весенние посадки леса 

На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок. Всего в 2026 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» самарские лесоводы проведут лесоразведение и лесовосстановление на площади свыше 850 гектаров. Работы охватывают все 16 лесничеств: часть из них проводится в рамках весеннего лесокультурного сезона, часть – осенью. 
Чтобы обеспечить посадки, ежегодно заготавливаются семена, которые высеваются в самарских лесопитомниках. Там в течение двух лет выращиваются сеянцы, а перед их высадкой на участках заблаговременно готовят почву.
«Важно не только правильно посадить будущие деревья, но и поддержать их в первые годы роста. Летом лесоводы начнут мульчирование почвы, выкашивание сорняков в молодых посадках и прореживание. Всего агроуходами будет охвачено свыше 6 тысяч гектаров. Для сравнения, это в 148 раз больше площади Загородного парка в Самаре», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Параллельно с уходом ведется дополнение сеянцев на участках посадок прошлых лет. Основные факторы гибели молодых лесных культур — поедание дикими животными и неблагоприятные погодные условия. Чтобы своевременно выявлять такие потери и планировать дополнение, специалисты ежегодно проводят мониторинг участков.
Прижившиеся посадки смогут получить официальный статус леса только спустя 5–7 лет. Перевод в покрытую лесом площадь — это процедура включения участка, на котором завершены лесовосстановительные работы, в категорию земель, покрытых лесной растительностью. Решение принимается после достижения посадками определённых качественных показателей: количества жизнеспособных деревьев на гектар, средней высоты основной породы, ширины междурядий и соответствия типу леса.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
20 апреля 2026, 16:46
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе... Благоустройство
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
20 апреля 2026, 14:47
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с. Экология
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
18 апреля 2026, 16:12
С 19 по 21 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная... Экология
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
