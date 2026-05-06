В губернии завершаются весенние посадки леса 

На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок. Всего в 2026 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» самарские лесоводы проведут лесоразведение и лесовосстановление на площади свыше 850 гектаров. Работы охватывают все 16 лесничеств: часть из них проводится в рамках весеннего лесокультурного сезона, часть – осенью.

Чтобы обеспечить посадки, ежегодно заготавливаются семена, которые высеваются в самарских лесопитомниках. Там в течение двух лет выращиваются сеянцы, а перед их высадкой на участках заблаговременно готовят почву.

«Важно не только правильно посадить будущие деревья, но и поддержать их в первые годы роста. Летом лесоводы начнут мульчирование почвы, выкашивание сорняков в молодых посадках и прореживание. Всего агроуходами будет охвачено свыше 6 тысяч гектаров. Для сравнения, это в 148 раз больше площади Загородного парка в Самаре», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Параллельно с уходом ведется дополнение сеянцев на участках посадок прошлых лет. Основные факторы гибели молодых лесных культур — поедание дикими животными и неблагоприятные погодные условия. Чтобы своевременно выявлять такие потери и планировать дополнение, специалисты ежегодно проводят мониторинг участков.

Прижившиеся посадки смогут получить официальный статус леса только спустя 5–7 лет. Перевод в покрытую лесом площадь — это процедура включения участка, на котором завершены лесовосстановительные работы, в категорию земель, покрытых лесной растительностью. Решение принимается после достижения посадками определённых качественных показателей: количества жизнеспособных деревьев на гектар, средней высоты основной породы, ширины междурядий и соответствия типу леса.

